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Ксения Михайлова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.01.1849

Дата смерти

09.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1849

Отец: Михаил Евстафиев

Мать: Евдокия Семёнова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1871

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Яков Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Софья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Егоров

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Егоров

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Егоров

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Егоров

Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1887

Дочь: Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Егоров

Смерть
09.03.1901
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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