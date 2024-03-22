Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рождения29.01.1849
Дата смерти09.03.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1849
Отец: Михаил Евстафиев
Мать: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
18.10.1871
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
1876
Сын: Филипп Яковлев
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Софья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
20.08.1884
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Егоров
Рождение ребёнка
11.05.1887
Дочь: Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Егоров
Смерть
09.03.1901