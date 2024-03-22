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Филипп Яковлев

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Яков Егоров

Мать: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Мария Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
06.04.1903

Сын: Даниил Филиппов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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