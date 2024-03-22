Филипп Яковлев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Яков Егоров
Мать: Ксения Михайлова
Бракосочетание
26.01.1897
Жена: Мария Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иоанн Филиппов
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
06.04.1903
Сын: Даниил Филиппов
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Смерть
Неизвестно