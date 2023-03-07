Мария Тимофеева
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1979
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1897
Муж: Филипп Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иоанн Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение ребёнка
06.04.1903
Сын: Даниил Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Яковлев
Рождение
1979
Отец: Тимофей Трофимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно