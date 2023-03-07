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Мария Тимофеева

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Филипп Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Рождение ребёнка
06.04.1903

Сын: Даниил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Яковлев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1979

Отец: Тимофей Трофимов

Мать: Гликерия (Лукия) Трофимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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