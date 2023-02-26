Тимофей Трофимов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смерти11.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Трофим Трофимов
Мать: Марфа Емельянова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1875
Дочь: Федора Тимофеева
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1877
Сын: Гавриил Тимофеев
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1877
отставной рядовой
Смерть
11.05.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.