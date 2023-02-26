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Тимофей Трофимов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

11.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Трофим Трофимов

Мать: Марфа Емельянова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1875

Дочь: Федора Тимофеева

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1877

Сын: Гавриил Тимофеев

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1877
отставной рядовой
Смерть
11.05.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1979

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Трофимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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