Пётр Тимофеев
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Тимофей Трофимов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1899
Жена: Ефросиния Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно