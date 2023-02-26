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Пётр Тимофеев

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1873

Отец: Тимофей Трофимов

Мать: Гликерия (Лукия) Трофимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1899

Жена: Ефросиния Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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