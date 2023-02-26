(Лёщенок (Мищенко)) Анна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лёщенок (Мищенко)) Анна Маркова

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.01.1831

Дата смерти

28.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1831

Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Мать: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1846

Муж: Егор (Леонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1847

Сын: Яков Егоров

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1852

Сын: Климент Егоров

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Марина Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1855

Дочь: Ефросиния Егорова

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1858

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Гавриил Егоров

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Нестор Егоров

Отец ребёнка: Егор (Леонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.03.1897
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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