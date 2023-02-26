(Лёщенок (Мищенко)) Анна Маркова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.01.1831
Дата смерти28.03.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1831
Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Мать: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1846
Муж: Егор (Леонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1847
Сын: Яков Егоров
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
Рождение ребёнка
22.01.1852
Сын: Климент Егоров
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Марина Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1855
Дочь: Ефросиния Егорова
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1858
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
Рождение ребёнка
24.03.1860
Сын: Гавриил Егоров
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Нестор Егоров
Отец ребёнка: Егор (Леонов)
Смерть
28.03.1897