Лёщенок (Мищенко) Марк Михайлов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Мищенко Михаил Михайлов
Мать: ?
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лёщенок (мищенко) Митрофан Марков
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Мартин Марков
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1831
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1835
Сын: Алексей Марков
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно