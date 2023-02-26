Лёщенок (Мищенко) Марк Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёщенок (Мищенко) Марк Михайлов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мищенко Михаил Михайлов

Мать: ?

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1821

Сын: Лёщенок (мищенко) Митрофан Марков

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Мартин Марков

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1831

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1835

Сын: Алексей Марков

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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