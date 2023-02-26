Мищенко Михаил Михайлов
Место рожденияд.Петрова Старина
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лёщенок (мищенко) Лука Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: ?
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лёщенок (мищенко) Кодратий Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: ?
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1802
Жена: Параскева Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно