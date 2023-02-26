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Мищенко Михаил Михайлов

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Место рождения

д.Петрова Старина

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лёщенок (мищенко) Лука Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мищенко Семён Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лёщенок (мищенко) Кодратий Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мищенко Антон Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1802

Жена: Параскева Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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