Параскева Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
24.07.1793
Сын: Борис Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
20.11.1795
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
31.07.1798
Дочь: Соломония Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
14.11.1801
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Бракосочетание
19.01.1802
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.10.1802
Дочь: Пелагия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
07.07.1806
Сын: Прокопий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор ст
Бракосочетание
14.02.1807
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор ст
Смерть
Неизвестно