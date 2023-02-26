Параскева Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Кодратова

Параскева Кодратова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Рождение ребёнка
24.07.1793

Сын: Борис Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1795

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1798

Дочь: Соломония Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1801

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1802

Муж: Мищенко Михаил Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.10.1802

Дочь: Пелагия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1806

Сын: Прокопий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1807

Муж: Белокуров Харитон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор ст

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close