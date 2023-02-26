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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лёщенок (мищенко) Лука Михайлов
Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лёщенок (мищенко) Кодратий Михайлов
Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1802