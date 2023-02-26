? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1802

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Лёщенок (мищенко) Лука Михайлов

Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мищенко Семён Михайлов

Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лёщенок (мищенко) Кодратий Михайлов

Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мищенко Антон Михайлов

Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Отец ребёнка: Мищенко Михаил Михайлов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1802
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close