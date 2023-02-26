Агафия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти13.10.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лёщенок (мищенко) Митрофан Марков
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Мартин Марков
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1831
Дочь: Анна Маркова
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1835
Сын: Алексей Марков
Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.10.1858
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.