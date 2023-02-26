Агафия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Павлова

Агафия Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

13.10.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
1821

Сын: Лёщенок (мищенко) Митрофан Марков

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лёщенок (мищенко) Матвей Марков

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Мартин Марков

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1831

Дочь: Анна Маркова

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1835

Сын: Алексей Марков

Отец ребёнка: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.10.1858
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close