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(Лёщенок (Мищенко)) Анна ст

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Мать: Агафия Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Тимофей Евсигнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1850

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1857

Дочь: Елизавета Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1860

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1864

Сын: Владимир Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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