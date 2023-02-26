(Лёщенок (Мищенко)) Анна ст
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Мать: Агафия Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Тимофей Евсигнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1850
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1857
Дочь: Елизавета Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1860
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1864
Сын: Владимир Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно