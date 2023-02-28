Тимофей Евсигнеев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти15.06.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Евсигней Афанасьев
Мать: Анна Илларионова
Бракосочетание
08.11.1848
Жена: Анна ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1850
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Анна ст
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
06.11.1854
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Анна ст
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1857
Дочь: Елизавета Тимофеева
Мать ребёнка: Анна ст
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1860
Дочь: Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Анна ст
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1864
Сын: Владимир Тимофеев
Мать ребёнка: Анна ст
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гавриил Тимофеев
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
30.12.1871
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
12.09.1873
Дочь: Евфимия Тимофеева
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
07.06.1876
Дочь: Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Фёдорова
Смерть
15.06.1877
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище