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Тимофей Евсигнеев

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

15.06.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Евсигней Афанасьев

Мать: Анна Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Анна ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1850

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Анна ст

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1854

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Анна ст

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1857

Дочь: Елизавета Тимофеева

Мать ребёнка: Анна ст

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1860

Дочь: Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Анна ст

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1864

Сын: Владимир Тимофеев

Мать ребёнка: Анна ст

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гавриил Тимофеев

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1871

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1873

Дочь: Евфимия Тимофеева

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1876

Дочь: Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Фёдорова

Смерть
15.06.1877
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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