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Акилина Тимофеева

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1876

Отец: Тимофей Евсигнеев

Мать: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.05.1894

Муж: Тихон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895

Дочь: София Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Алексеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1899

Дочь: Марфа Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Алексеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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