Акилина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения07.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1876
Отец: Тимофей Евсигнеев
Мать: Наталия Фёдорова
Бракосочетание
01.05.1894
Муж: Тихон Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895
Дочь: София Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Алексеев
Рождение ребёнка
27.08.1899
Дочь: Марфа Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Алексеев
Смерть
Неизвестно