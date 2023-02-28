Наталия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Фёдорова

Наталия Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1871

Сын: Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1873

Дочь: Евфимия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1876

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Евсигнеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close