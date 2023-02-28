Наталия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гавриил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
Рождение ребёнка
30.12.1871
Сын: Георгий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
Рождение ребёнка
12.09.1873
Дочь: Евфимия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
Рождение ребёнка
07.06.1876
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Евсигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Евсигнеев
Смерть
Неизвестно