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Гавриил Тимофеев

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Тимофей Евсигнеев

Мать: Наталия Фёдорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Митрофанова

Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892

Дочь: Марина Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: Наталия Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Панасекин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Параскева Митрофанова

Смерть
Неизвестно

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