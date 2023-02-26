Гавриил Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Тимофей Евсигнеев
Мать: Наталия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Митрофанова
Бракосочетание
15.02.1891
Жена: Евдокия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892
Дочь: Марина Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: Наталия Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
14.12.1901
Сын: Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1921
Сын: Панасекин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Параскева Митрофанова
Смерть
Неизвестно