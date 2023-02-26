Евдокия Васильева
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Василий Сазонтов
Мать: Васса Архипова
Бракосочетание
15.02.1891
Муж: Гавриил Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892
Дочь: Марина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: Наталия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
14.12.1901
Сын: Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев
Смерть
Неизвестно