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Евдокия Васильева

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Василий Сазонтов

Мать: Васса Архипова

Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Гавриил Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892

Дочь: Марина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: Наталия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Тимофеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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