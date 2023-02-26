Евсигней Афанасьев
Место рожденияд.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.08.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1796
Отец: Афанасий Лукьянов
Мать: Мария Фёдорова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1822
Дочь: Мария Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1824
Сын: Трифон ст
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Егор (Евмениев)
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Трифон Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Варвара Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
16.02.1833
Дочь: Евдокия (Евмениева)
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1836
Дочь: Ольга Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ульяния Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1839
Дочь: Ефросиния Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1840
Сын: Харитон Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Трофим Евсигнеев
Мать ребёнка: Анна Илларионова
Смерть
Неизвестно