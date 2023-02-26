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Евсигней Афанасьев

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Место рождения

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.08.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1796

Отец: Афанасий Лукьянов

Мать: Мария Фёдорова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1822

Дочь: Мария Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1824

Сын: Трифон ст

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Егор (Евмениев)

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимофей Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Трифон Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Варвара Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Рождение ребёнка
16.02.1833

Дочь: Евдокия (Евмениева)

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1836

Дочь: Ольга Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ульяния Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1839

Дочь: Ефросиния Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1840

Сын: Харитон Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Трофим Евсигнеев

Мать ребёнка: Анна Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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