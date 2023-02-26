Егор (Евмениев)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти16.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Евсигней Афанасьев
Мать: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1844
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1847
Сын: Харитон Егоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1849
Дочь: Гликерия Егорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1856
Сын: Герасим Егоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1860
Дочь: Улита Егорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1861
Сын: Михаил Георгиев
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Мария) Григорьева
Смерть
16.11.1886
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд