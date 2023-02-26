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Егор (Евмениев)

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Евсигней Афанасьев

Мать: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1844

Сын: Яков Егоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1847

Сын: Харитон Егоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1849

Дочь: Гликерия Егорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1856

Сын: Герасим Егоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1860

Дочь: Улита Егорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1861

Сын: Михаил Георгиев

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Григорьева

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Мария) Григорьева

Смерть
16.11.1886
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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