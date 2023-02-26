Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Бракосочетание
27.01.1871
Жена: Ирина Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1876
Сын: Алексей ст
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Ефимий Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
30.01.1888
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
04.08.1890
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Смерть
Неизвестно