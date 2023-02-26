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Иван Егоров

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: ?

Мать: ?

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Ирина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Алексей ст

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Ефимий Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1890

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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