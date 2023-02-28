Ирина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения08.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1853
Отец: Ташков Гавриил Михайлов
Мать: Дария Филимонова
Бракосочетание
27.01.1871
Муж: Иван Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1876
Сын: Алексей ст
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Ефимий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
30.01.1888
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
04.08.1890
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Смерть
Неизвестно