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Ирина Гаврилова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1853

Отец: Ташков Гавриил Михайлов

Мать: Дария Филимонова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Алексей ст

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Ефимий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1890

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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