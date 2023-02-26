Марфа (Мария) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа (Мария) Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

20.12.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1844

Сын: Яков Егоров

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1847

Сын: Харитон Егоров

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1849

Дочь: Гликерия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1856

Сын: Герасим Егоров

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1860

Дочь: Улита Егорова

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1861

Сын: Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Евмениев)

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Евмениев)

Смерть
20.12.1881
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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