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Афанасий Лукьянов

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагия Афанасиева

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1793

Сын: Иван Афанасиев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1796

Сын: Евсигней Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1799

Дочь: Гликерия Афанасиева

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Федосей Афанасиев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1807

Сын: Арефий Афанасиев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Фёдор Афанасиев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1831
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