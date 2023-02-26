Афанасий Лукьянов
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагия Афанасиева
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1793
Сын: Иван Афанасиев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1796
Сын: Евсигней Афанасьев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1799
Дочь: Гликерия Афанасиева
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Федосей Афанасиев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1807
Сын: Арефий Афанасиев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Фёдор Афанасиев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1831