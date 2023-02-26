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Иван Афанасиев

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Место рождения

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.10.1793

Дата смерти

13.08.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1793

Отец: Афанасий Лукьянов

Мать: Мария Фёдорова

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1819

Дочь: Мария (Мавра) Иванова

Мать ребёнка: София Иродионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1820
солдат
Рождение ребёнка
28.09.1830

Сын: Роман Иванов

Мать ребёнка: София Иродионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Иродионова

Смерть
13.08.1842
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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