Иван Афанасиев
Место рожденияд.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.10.1793
Дата смерти13.08.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1793
Отец: Афанасий Лукьянов
Мать: Мария Фёдорова
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1819
Дочь: Мария (Мавра) Иванова
Мать ребёнка: София Иродионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1820
солдат
Рождение ребёнка
28.09.1830
Сын: Роман Иванов
Мать ребёнка: София Иродионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Иродионова
Смерть
13.08.1842
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.