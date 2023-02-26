София Иродионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1819
Дочь: Мария (Мавра) Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1830
Сын: Роман Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасиев
Смерть
Неизвестно