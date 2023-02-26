Фёдор Афанасиев
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: Афанасий Лукьянов
Мать: Мария Фёдорова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1847
Сын: Мина Фёдоров
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Стефанова
Смерть
Неизвестно