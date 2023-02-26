Фёдор Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Афанасиев

Фёдор Афанасиев

avatar

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Афанасий Лукьянов

Мать: Мария Фёдорова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1847

Сын: Мина Фёдоров

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close