Ульяния Евсигнеева
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Евсигней Афанасьев
Мать: Анна Илларионова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Муж: Елисей Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Васса Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Миронов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1872
Сын: Алексей Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Миронов
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Анна Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Миронов
Смерть
Неизвестно