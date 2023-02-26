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Ульяния Евсигнеева

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Евсигней Афанасьев

Мать: Анна Илларионова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Елисей Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Васса Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Миронов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1872

Сын: Алексей Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Миронов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Анна Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Миронов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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