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Елисей Миронов

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.06.1837

Дата смерти

19.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1837

Отец: Мирон (Григорьев)

Мать: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Ульяния Евсигнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Васса Елисеева

Мать ребёнка: Ульяния Евсигнеева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1872

Сын: Алексей Елисеев

Мать ребёнка: Ульяния Евсигнеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Анна Елисеева

Мать ребёнка: Ульяния Евсигнеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.12.1899
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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