Елисей Миронов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.06.1837
Дата смерти19.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1837
Отец: Мирон (Григорьев)
Мать: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Жена: Ульяния Евсигнеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Васса Елисеева
Мать ребёнка: Ульяния Евсигнеева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1872
Сын: Алексей Елисеев
Мать ребёнка: Ульяния Евсигнеева
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Анна Елисеева
Мать ребёнка: Ульяния Евсигнеева
Смерть
19.12.1899