Улита Силуянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Силуянова

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Силуян Гордеев

Мать: София Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1820

Муж: Мирон (Григорьев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фёкла Миронова

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иосиф Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1832

Сын: Яков Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1834

Сын: Косьма Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1837

Сын: Елисей Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1840

Сын: Семён Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842

Сын: Илья Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Роман Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847

Дочь: Васса Миронова

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1849

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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