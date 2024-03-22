Улита Силуянова
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Силуян Гордеев
Мать: София Михайлова
Бракосочетание
31.10.1820
Муж: Мирон (Григорьев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фёкла Миронова
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иосиф Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1832
Сын: Яков Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1834
Сын: Косьма Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1837
Сын: Елисей Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1840
Сын: Семён Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842
Сын: Илья Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1844
Сын: Роман Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847
Дочь: Васса Миронова
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1849
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно