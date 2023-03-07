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Силуян Гордеев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гордей

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Улита Силуянова

Мать ребёнка: София Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1809

Сын: Парфений Силуянов

Мать ребёнка: София Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Антон Силуянов

Мать ребёнка: София Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ефимия Силуянова

Мать ребёнка: София Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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