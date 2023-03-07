Силуян Гордеев
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Улита Силуянова
Мать ребёнка: София Михайлова
Рождение ребёнка
06.02.1809
Сын: Парфений Силуянов
Мать ребёнка: София Михайлова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Антон Силуянов
Мать ребёнка: София Михайлова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ефимия Силуянова
Мать ребёнка: София Михайлова
Смерть
Неизвестно