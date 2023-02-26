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Ефимия Силуянова

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Силуян Гордеев

Мать: София Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.10.1830

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1832

Сын: Илларион Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1834

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1837

Сын: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Даниил Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.06.1882
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно

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