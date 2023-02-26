Ефимия Силуянова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти03.06.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Силуян Гордеев
Мать: София Михайлова
Бракосочетание
01.10.1830
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1832
Сын: Илларион Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1834
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
13.10.1837
Сын: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Даниил Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
03.06.1882
Похороны
Неизвестно