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Анна Иванова

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Иван Иванов

Мать: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Егор Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1877

Дочь: Елена (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1888

Сын: Тимофей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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