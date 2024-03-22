Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Иван Иванов
Мать: Ефимия Силуянова
Бракосочетание
16.02.1864
Муж: Егор Владимиров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Рождение ребёнка
29.05.1877
Дочь: Елена (по крёстному)
Рождение ребёнка
03.05.1888
Смерть
Неизвестно