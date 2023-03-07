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Иван Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

01.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Иванов

Мать: Ирина (Харитонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.10.1830

Жена: Ефимия Силуянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1832

Сын: Илларион Иоаннов

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1834

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1837

Сын: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Даниил Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.01.1880
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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