Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти01.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Иванов
Мать: Ирина (Харитонова)
Бракосочетание
01.10.1830
Жена: Ефимия Силуянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1832
Сын: Илларион Иоаннов
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Рождение ребёнка
23.05.1834
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Рождение ребёнка
13.10.1837
Сын: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Даниил Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Силуянова
Смерть
01.01.1880