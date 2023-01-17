Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Место рождения
Дата рождения13.10.1837
Дата смерти22.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1837
Отец: Иван Иванов
Мать: Ефимия Силуянова
Бракосочетание
12.10.1858
Жена: Александра Филиппова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Рождение ребёнка
26.07.1863
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Белокуров-Белоусов Филипп Азаров
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Белокуров-Белоусов Василий Азаров
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Бракосочетание
09.05.1871
Жена: Параскева Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Даниил Елизаров
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
04.11.1875
Дочь: Матрона Азарова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
21.07.1877
Дочь: Мария Азарова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Смерть
22.02.1894
Причина смерти: от натуральной