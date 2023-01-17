Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.10.1837

Дата смерти

22.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1837

Отец: Иван Иванов

Мать: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1858

Жена: Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860

Сын: Белокуров Стефан Азаров

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1863

Сын: Белокуров Прохор Азаров

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Белокуров-Белоусов Филипп Азаров

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Белокуров-Белоусов Василий Азаров

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.05.1871

Жена: Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Даниил Елизаров

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1875

Дочь: Матрона Азарова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1877

Дочь: Мария Азарова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.02.1894
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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