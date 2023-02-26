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Белокуров Стефан Азаров

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1860

Дата смерти

17.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1860

Отец: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Мать: Александра Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Азарова

Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Матрона Азарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1884

Сын: Георгий (Егор) Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Азарова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.03.1886
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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