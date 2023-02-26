Белокуров Стефан Азаров
Место рождения
Дата рождения24.12.1860
Дата смерти17.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Азарова
Бракосочетание
28.01.1879
Жена: Матрона Азарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1884
Мать ребёнка: Матрона Азарова
Смерть
17.03.1886
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно