Александра Филиппова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти19.01.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кислаков Филипп Марков
Бракосочетание
12.10.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1863
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Белокуров-Белоусов Филипп Азаров
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Белокуров-Белоусов Василий Азаров
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Смерть
19.01.1871