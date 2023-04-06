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Александра Филиппова

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кислаков Филипп Марков

Мать: Кислакова Ирина Прокопова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1858

Муж: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860

Сын: Белокуров Стефан Азаров

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1863

Сын: Белокуров Прохор Азаров

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Белокуров-Белоусов Филипп Азаров

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Белокуров-Белоусов Василий Азаров

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.01.1871
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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