Белокуров Прохор Азаров
Место рождения
Дата рождения26.07.1863
Дата смерти18.10.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1863
Бракосочетание
13.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1885
Дочь: Параскева Прохорова
Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева
Рождение ребёнка
12.12.1887
Сын: Белокуров Иван Прохорович
Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева
Рождение ребёнка
15.01.1890
Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева
Смерть
18.10.1891
Причина смерти: от натуральной