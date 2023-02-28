Белокуров Прохор Азаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокуров Прохор Азаров

Белокуров Прохор Азаров

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.07.1863

Дата смерти

18.10.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1863

Отец: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Мать: Александра Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Белокурова Татьяна Еремеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1885

Дочь: Параскева Прохорова

Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1887

Сын: Белокуров Иван Прохорович

Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Белокуров Павел Прохоров

Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Белокурова Татьяна Еремеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.10.1891
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close