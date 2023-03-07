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Белокурова Татьяна Еремеева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

28.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Белокуров Прохор Азаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1885

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1887

Сын: Белокуров Иван Прохорович

Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Белокуров Павел Прохоров

Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.05.1892
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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