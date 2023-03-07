Белокурова Татьяна Еремеева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти28.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1885
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров
Рождение ребёнка
12.12.1887
Сын: Белокуров Иван Прохорович
Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров
Рождение ребёнка
15.01.1890
Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Белокуров Прохор Азаров
Смерть
28.05.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище