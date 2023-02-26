Кислакова Ирина Прокопова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1832
Дочь: Дария Филиппова
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван (Филимонов)
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
Рождение ребёнка
10.10.1834
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1837
Дочь: Соломония Филиппова
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
Рождение ребёнка
16.02.1844
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно