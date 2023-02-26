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Кислакова Ирина Прокопова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1832

Дочь: Дария Филиппова

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван (Филимонов)

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1834

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1837

Дочь: Соломония Филиппова

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

Рождение ребёнка
16.02.1844

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Кислаков Филипп Марков

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислаков Филипп Марков

Смерть
Неизвестно
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