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(Кислакова) Параскева Филиппова

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.10.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1834

Отец: Кислаков Филипп Марков

Мать: Кислакова Ирина Прокопова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1855

Муж: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Михей Антипов

Отец ребёнка: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1859

Сын: Мишекин Фёдор Антипов

Отец ребёнка: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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