(Кислакова) Параскева Филиппова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.10.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1834
Отец: Кислаков Филипп Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Михей Антипов
Отец ребёнка: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1859
Отец ребёнка: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно