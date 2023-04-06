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Иван (Филимонов)

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кислаков Филипп Марков

Мать: Кислакова Ирина Прокопова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1852

Жена: Акилина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина (Мария) Иванова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1864

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1874
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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