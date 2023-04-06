Иван (Филимонов)
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кислаков Филипп Марков
Бракосочетание
03.02.1852
Жена: Акилина Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина (Мария) Иванова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
24.07.1864
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Смерть
1874