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Акилина Петрова

Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пётр Анисимов

Мать: Екатерина Фомина

д.Артамонинки
Бракосочетание
03.02.1852

Муж: Иван (Филимонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина (Мария) Иванова

Отец ребёнка: Иван (Филимонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван (Филимонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1864

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван (Филимонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Филимонов)

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Иван (Филимонов)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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