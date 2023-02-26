Акилина Петрова
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Пётр Анисимов
Мать: Екатерина Фомина
д.Артамонинки
Бракосочетание
03.02.1852
Муж: Иван (Филимонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина (Мария) Иванова
Отец ребёнка: Иван (Филимонов)
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван (Филимонов)
Рождение ребёнка
24.07.1864
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван (Филимонов)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Филимонов)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Иван (Филимонов)
Смерть
Неизвестно