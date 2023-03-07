Марина (Мария) Иванова
Место рождения
Дата рождения12.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858
Отец: Иван (Филимонов)
Мать: Акилина Петрова
Бракосочетание
22.10.1879
Муж: Григорий Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1882
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Рождение ребёнка
30.12.1883
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Рождение ребёнка
12.09.1885
Дочь: Любовь Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Рождение ребёнка
10.12.1888
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Константин Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Рождение ребёнка
?.11.1897
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Карпов
Смерть
Неизвестно