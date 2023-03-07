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Марина (Мария) Иванова

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858

Отец: Иван (Филимонов)

Мать: Акилина Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Григорий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1882

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1883

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1885

Дочь: Любовь Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1888

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Константин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1897

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Карпов

Смерть
Неизвестно
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