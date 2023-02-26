Екатерина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения (Анисимова)
Отец ребёнка: Пётр Анисимов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Анисимов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
01.11.1830
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Анисимов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
09.06.1832
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Анисимов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Анисимов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
05.04.1837
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Анисимов
д.Артамонинки
Смерть
Неизвестно