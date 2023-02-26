Екатерина Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения (Анисимова)

Отец ребёнка: Пётр Анисимов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Анисимов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Анисимов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
09.06.1832

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Анисимов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Анисимов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
05.04.1837

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Анисимов

д.Артамонинки
Смерть
Неизвестно
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