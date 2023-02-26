Фёдор Петров
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пётр Анисимов
Мать: Екатерина Фомина
д.Артамонинки
Бракосочетание
28.01.1849
Жена: Ефимия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1853
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1856
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
11.05.1859
Дочь: Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1860
Сын: Иосиф Фёдоров
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно