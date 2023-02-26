Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Петров

Фёдор Петров

avatar

Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пётр Анисимов

Мать: Екатерина Фомина

д.Артамонинки
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Ефимия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1853

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
11.05.1859

Дочь: Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1860

Сын: Иосиф Фёдоров

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close