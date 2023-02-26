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Иван Фёдоров

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

27.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1856

Отец: Фёдор Петров

Мать: Ефимия Петрова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Екатерина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1874
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1878

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.09.1879

Жена: Устина Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1879
рядовой 1-го пехотного Невского Его Величества короля эллинов полка
Рождение ребёнка
07.09.1880

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1882

Сын: Сергей Иоаннов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1883

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1885

Сын: Иродион Иванов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1887

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Корнилий Иванов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Афанасий Иоаннов

Мать ребёнка: Устина Саввина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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