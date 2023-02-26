Иван Фёдоров
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения27.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.05.1856
Отец: Фёдор Петров
Мать: Ефимия Петрова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Екатерина Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1874
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
30.03.1878
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Бракосочетание
23.09.1879
Жена: Устина Саввина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1879
рядовой 1-го пехотного Невского Его Величества короля эллинов полка
Рождение ребёнка
07.09.1880
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
05.07.1882
Сын: Сергей Иоаннов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
20.12.1883
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
07.11.1885
Сын: Иродион Иванов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
14.11.1887
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Корнилий Иванов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Афанасий Иоаннов
Мать ребёнка: Устина Саввина
Смерть
Неизвестно