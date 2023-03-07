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Екатерина Васильева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.11.1856

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1856

Отец: Василий Кононов

Мать: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1878

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1880
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