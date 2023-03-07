Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения19.11.1856
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1856
Отец: Василий Кононов
Мать: Варвара Акимова
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Иван Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
30.03.1878
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Смерть
До 1880