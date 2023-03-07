Василий Кононов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти10.07.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Конон (Богданов по крёстному)
Мать: Елизавета Тарасова
Бракосочетание
02.02.1842
Жена: Варвара Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1844
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
28.05.1848
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
14.02.1850
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
19.11.1856
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
24.06.1859
Дочь: Феврония Васильева
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
10.06.1861
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мелания Васильева
Мать ребёнка: Варвара Акимова
Смерть
10.07.1888