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Василий Кононов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

10.07.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Конон (Богданов по крёстному)

Мать: Елизавета Тарасова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1842

Жена: Варвара Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1844

Сын: Силуан (Спирид) Васильев

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1848

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1850

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1856

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1859

Дочь: Феврония Васильева

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1861

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мелания Васильева

Мать ребёнка: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.07.1888
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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