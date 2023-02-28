Пётр Васильев
Место рождения
Дата рождения10.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1861
Отец: Василий Кононов
Мать: Варвара Акимова
Бракосочетание
16.01.1887
Жена: Агафия Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Анисия Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
17.07.1891
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
02.02.1894
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
22.07.1895
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
15.05.1898
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
18.07.1906
Сын: Иоанн Петров
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Смерть
Неизвестно