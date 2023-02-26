Агафия Косьмина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Косьма Стефанов
Бракосочетание
16.01.1887
Муж: Пётр Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Анисия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
17.07.1891
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
02.02.1894
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1895
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
15.05.1898
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1906
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно