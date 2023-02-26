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Агафия Косьмина

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Косьма Стефанов

Мать: (Казаткевич) Елизавета Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1887

Муж: Пётр Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Анисия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Рождение ребёнка
17.07.1891

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1894

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1898

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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